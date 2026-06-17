大相撲名古屋場所（7月12日初日・IGアリーナ）の開催を告げる御免札が17日、会場敷地内に設置され、今回から担当部長に就いた追手風親方（元幕内・大翔山）が15日間のチケットの完売を発表した。発売開始日だった先月16日の1日で完売したそうで、「発売日に完売でありがたい。見どころ満載の場所なので、力士がいい相撲を取って盛り上がってくれたら」と期待を語った。御免札立て当日に完売を発表するのは3年連続。夏場所で