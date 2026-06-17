「北中米Ｗ杯・グループＪ、アルゼンチン代表３−０アルジェリア代表」（１６日、カンザスシティ）前回大会王者のアルゼンチンが、リオネル・メッシ主将のハットトリックの活躍で快勝発進。アルジェリアを圧倒した。スタジアムが熱狂に包まれたのは前半１７分。敵陣中央でボールを受けると、数的不利な状況を自ら切り込んで打開。そして左足で強烈なシュートを決め、先制点を奪った。さらに後半１５分にはミドルシュートの