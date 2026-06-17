15日に削除された暴露系アカウント「DEATHDOL NOTE（デスドルノート）」が17日までに復活した。実業家の坂井秀人氏が取得したと報告した。「DEATHDOL NOTE（デスドルノート）」は119万以上のフォロワーを獲得している暴露系アカウント。創設者・磨童まさを氏が14日に行われた格闘技大会「Breaking Down20」で判定負けを喫し、公言していた「負けたらアカウント削除」の約束通り15日にアカウントを削除していた。だが一夜明け