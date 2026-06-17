15日、グループG初戦のニュージーランド戦でゴールを挙げ喜ぶイラン代表の選手たち/Andre Penner/AP via CNN Newsource（CNN）サッカーのイラン代表がワールドカップ（W杯）初戦後に米ロサンゼルスを早々に離れたのは、当初の予定通りだったと米政府が説明している。ただ実際には、チーム側からはこの移動に対する不満の声が上がっている。イラン代表の監督と選手たちは、ニュージーランドと2―2で引き分けた後の15日深夜、メキシ