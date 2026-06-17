この記事の画像を見る2026年6月19日（金）に全国公開される映画『黒牢城（こくろうじょう）』。映画好き芸人としても知られる、リンダカラー∞ Denが本作をいち早く鑑賞し、レビューを執筆。令和のカリスマ・Denを思わず唸らせた、“城内密室デスゲーム”『黒牢城』の魅力とは？以下、Denさんの映画レビューです。■令和のカリスマ・Denを唸らせた映画『黒牢城』の魅力とは？戦国に英雄あり。現代にカリスマあり。今日は領土は奪