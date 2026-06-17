社会的成功をおさめるにはどうすればいいか。キャリア構築の専門家でカイラボ代表取締役の井上洋市朗さんは「やりたいことを明確化して、そこから理想を描き、理想実現のための行動に落とし込む方法には限界がある。偶然をチャンスに変えていく『キャリアドリフト』と呼ばれる考え方を知ることが成功を手繰り寄せる」という――。※本稿は、井上洋市朗『キャリアは言語化でうまくいく』（かんき出版）の一部を再編集したものです。