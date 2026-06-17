北中米ワールドカップを戦うサッカー韓国代表の練習場に、正体不明のドローンが出現する騒動が起きた。韓国代表は6月17日（日本時間）、メキシコ・グアダラハラ近郊サポパンの練習場「チーバス・ベルデ・バジェ」で、来る19日の第2節メキシコ戦に向けた非公開練習を行った。【写真】北中米W杯に降臨した韓国元アイドル美女この日の騒動は、練習序盤に選手がウォーミングアップをしている最中に起きた。韓国サッカー協会（KFA）によ