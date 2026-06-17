Hearts2Heartsが、爽やかで清涼感あふれる魅力でこの夏を彩る。6月16日、Hearts2Heartsは公式SNSを通じて2ndミニアルバムのタイトル曲『Lemon Tang』の一部音源と振付を公開した。【写真】H2H、原宿で“平成ギャル”に大変身！『Lemon Tang』は、一人の時はレモンのように酸っぱくて鋭いけれど、あなたと出会うと甘酸っぱい魅力を持つ“Lemon Tang”になるという内容を描いた楽曲だ。いつも“私たち”として共に歩もうというメッセ