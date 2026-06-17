北中米ワールドカップの韓国中継権を抱えるテレビ局が、開幕直後から大きく揺れている。韓国の総合編成チャンネルJTBCだ。【画像】JTBCの美しきアナウンサーは今韓国代表の現地練習を収めたJTBCのYouTube映像に、選手を揶揄するような不適切な音声が入り、韓国サッカー協会が「強い遺憾」を表明する騒ぎとなった。発端は、6月9日にJTBCのYouTubeチャンネルに掲載された韓国代表の現地練習映像だった。映像には、ソン・フンミンらを