【モデルプレス＝2026/06/17】台湾ティーカフェのゴンチャ（Gong cha）では、桃を味わい尽くすデザートティー「ピーチフルピーチ」を2026年6月25日（木）より期間限定で発売する。じゅわっと広がる桃の果実感、シャキシャキ食感の果肉入りピーチゼリー、とろける甘みと心地よい酸味を楽しめる4種がラインナップする。【写真】ゴンチャの夏の定番“ピーチ”のデザートティー◆ゴンチャの夏の定番、ピーチシリーズ「ピーチフルピーチ