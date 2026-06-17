女優のシン・ミナが、再び妊娠説に巻き込まれた。きっかけは、結婚後に公式の場で見せた姿だった。【写真】シン・ミナ、俳優夫と“ペアルック”新婚旅行最近、シン・ミナは映画『瞳』（原題）の公式イベントに出席し、久しぶりに公の場に姿を現した。その後、一部のオンラインコミュニティやSNSでは、シン・ミナの外見の変化に言及しながら、妊娠の可能性を推測する投稿が相次いだ。以前より少しふっくらしたように見えるというの