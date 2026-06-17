セブン‐イレブン･ジャパンは、夏に向けて人気が高まる『冷製パスタシリーズ』を刷新し、全国のセブン‐イレブン店舗で6月23日から順次発売する。今回の刷新で、『冷製パスタシリーズ』の容器を丸型に変更した。器に盛り付けたような見た目で、食卓になじむデザインとした。ラベルは手書き感のあるデザインにリニューアルした。【『冷製パスタシリーズ』3品の画像はこちら】◆冷製生パスタ 海老の旨みトマトソース価格:598円(税込6