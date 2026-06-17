【ピザカッターナ シルバー/レッド】 発売中 価格：各2,640円 フェイスは、スズキのKATANA型ピザカッター「ピザカッターナ」2種を販売している。価格は各2,640円。 本商品はSUZUKIを代表する名車「KATANA」をモチーフにしたキッチンアイテム。前輪部分がピザカッターとして機能し、ピザを楽しくカットすることができる。使用後は付属の専