２０１２年の小倉大賞典などを勝ったエーシンジーライン（牡、父ジャイアンツコーズウェイ）が６月１４日に死んでいたことが分かった。２１歳だった。ジャパン・スタッドブック・インターナショナルが６月１７日、発表した。同馬は米国産馬。栗東所属馬で２００７年夏にデビュー。初勝利が６戦目と遅かったが、徐々に力をつけ、７歳だった１２年の小倉大賞典で重賞初制覇。当時３年目で初コンビの川須栄彦騎手にとってもＪＲＡ