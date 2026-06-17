国内女子プロゴルフツアーのニチレイレディスは１９日から３日間、千葉・袖ヶ浦ＣＣ新袖Ｃ（６５９０ヤード、パー７２）で行われる。第１ラウンド（１９日）の組み合わせが１７日、発表され、２週前のヨネックスレディス（５〜７日）で初優勝を果たした吉田鈴（りん、大東建託）は、政田夢乃（なないろ生命）、菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）と同組となった。人気女子プロがそろった組には多くのギャラリーが集まりそうだ