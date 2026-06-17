◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組アルゼンチン３―０アルジェリア（１６日、カンザスシティー競技場）１２年ぶり５度目の出場のアルジェリア（ＦＩＦＡランク２８位）は、前回大会王者アルゼンチン（同１位）に０―３で敗れ、初戦を落とした。Ｗ杯初出場となった元フランス代表ＭＦジダン氏の息子で、アルジェリア代表ＧＫルカ・ジダンは、史上初の６大会連続Ｗ杯出場となったアルゼンチンのＦＷリオネル・メッシにハッ