サッカー北中米Ｗ杯の日本代表ＦＷ上田綺世（フェイエノールト）の妻で、モデルの由布菜月がプラベート姿をアップした。１７日までに自身のインスタグラムを更新し、「いつかのコストコ」とショッピング中のオフショットを投稿。「メロンスムージー出てて美味しかった」とドリンクを手にニッコリだ。ふんわりしたブラウス、デニムの甘めカジュアル。フォロワーからは「かわい〜！！！」「由布さん可愛すぎます」「胸のリボン