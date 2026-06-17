【ARX-8 レーバテイン＆XL-3 緊急展開ブースター 最終決戦仕様】 7月 発売予定 価格：14,300円 ウェーブは、プラモデル「ARX-8 レーバテイン＆XL-3 緊急展開ブースター 最終決戦仕様」を7月に発売する。価格は14,300円。 本製品は、アニメ「フルメタル・パニック！ Invisible Victory」より、主人公の相良宗介が搭乗する機体「ARX-8