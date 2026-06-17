【S&W M27 “The .357 Magnum” 3-1/2inch Steel Finish】 6月中旬発売予定 価格：43,780円 タナカはモデルガン「S&W M27 “The .357 Magnum” 3-1/2inch Steel Finish」を6月中旬に発売する。価格は43,780円。 S&W M27は.357マグナム弾と共に1935年に開発された拳銃。「世界で最も強力なリボルバー」として、当初は一般販売されず品質保証書を兼ねた登録証