◆第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝６月１７日、栗東トレセン連覇を狙うセキトバイースト（牝５歳、栗東・四位洋文厩舎、父デクラレーションオブウォー）はＣＷコースで４ハロン追い。鞍上の手綱がほとんど動かなかったが、軽快な身のこなしで４ハロン５３秒２―１１秒２をマークした。ソフトなメニューだったが、山本助手は「いい動きだった。今年に入って、一番いいと思い