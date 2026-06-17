【「学園アイドルマスター ESPRESTO-Frilly lace-倉本千奈」「学園アイドルマスター ESPRESTO-Textural layer-篠澤 広」】 11月 展開 BANDAI SPIRITSは、プライズフィギュア「学園アイドルマスター ESPRESTO-Frilly lace-倉本千奈」と「学園アイドルマスター ESPRESTO-Textural layer-篠澤 広」を11月に展開する。 両商品は、「学園アイドルマスター」より同社