丸亀警察署 自分が使っている車の中に大麻リキッドを所持したとして、香川県綾川町の無職の男（26）が17日、麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕されました。 丸亀警察署によりますと、男は2026年5月27日、自宅に止めていた車の中に大麻リキッド約0.684gを所持した疑いが持たれています。 男は、知人にうその投資話を持ち掛けて現金約150万円をだまし取ったとして、5月27日に逮捕されました。警察が男の自宅を捜索し