ミズノ社は１７日、同社のアンバサダーを務めるＭＬＢの選手が現地２１日（日本時間２２日）の「父の日」に使用する予定の用具を公開した。ロッキーズ・菅野智之投手、カブス・今永昇太投手、パドレス・松井裕樹投手、カーズナルスのＬ・ヌートバー外野手がそれぞれ青を基調とした特別仕様のアイテムで臨むことになる。当日は普段と違うカラーリングにも注目だ。