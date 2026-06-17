【AZ-17 ウルトラザウルス】 7月 予約開始 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、ムービングキット「AZ-17 ウルトラザウルス」を7月に予約受付を開始する。 本商品は「ゾイド」シリーズに登場するヘリック共和国軍の超大型ゾイド「ウルトラザウルス」を「ADVANCED Zi（AZ）」シリーズで立体化したもの。長い首に移動要塞