日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「年魚」はなんて読む？「年魚」という漢字を見たことはありますか？なじみ深い魚を表す漢字です。いったい「年魚」とはなんと読むのでしょうか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「あゆ」でした！「ねん