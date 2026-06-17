巨人は１７日、元中日でナショナルズ２Ａハリスバーグの小笠原慎之介投手（２８）と契約を結ぶことで合意したと正式発表した。ＮＰＢ通算４６勝。２４年シーズン終了後に中日からポスティングシステムで米球界挑戦し、昨年はメジャーで１勝を挙げた。今季はメジャー登板はなく先発としてマイナー３Ａで３登板０勝１敗、防御率５・６８。同２Ａでは８登板２勝１敗、防御率２・１５の成績を残していた。中日時代に共にプレーした加