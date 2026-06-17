東海地方は、今夜から明日18日(木)の朝にかけて、雨の降る所が多いでしょう。20日(土)以降は、曇りや雨の日が多くなり、週末(20日・21日)は、まとまった雨の恐れがあります。今後の情報に注意してください。今日17日(水)は天気下り坂夜は広く雨に今日17日(水)の東海地方は、晴れ間がありますが、三重県から雲が広がってきています。今夜にかけて、梅雨前線が北上して近づくため、今晴れている所も次第に雲が多くなり、夕方には広