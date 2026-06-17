先週の阪神での新馬（１２００メートル）を１分８秒２の２歳コースレコードタイで勝ったロンドンガーズ（牡２歳、栗東・前川恭子厩舎、父グレーターロンドン）は函館２歳Ｓ・Ｇ３（７月１９日、函館競馬場・芝１２００メートル）へ向かうことになった。新たに北村友一騎手＝栗東・フリー＝とコンビを組む。前川調教師は「まだ余裕がありましたし、使った後もケロッとしていました。引き続き、スピードの生かせる条件で楽しみで