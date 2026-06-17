都市計画道路「富士見鶴見駅線」の開通区間。古くから4車線で完成している 川崎の新たな南北軸「富士見鶴見駅線」とは 都市計画道路「富士見鶴見駅線」の概要。JR南武線「小田栄駅」周辺が未開通になっている 川崎市は、多摩川沿いに細長く伸びた地形が特徴だ。しかし、川崎駅より海側に位置する川崎区は東西南北に広いエリアを有し、第一京浜や産業道路といった南北方向の幹線道路に加え、第一京浜（国道15号）・川崎駅方面