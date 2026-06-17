内モンゴル自治区オルドス市のジュンガル黄河大峡谷にある太極湾。（６月４日撮影、フフホト＝新華社配信）【新華社フフホト6月17日】中国を代表する大河、黄河は内モンゴル自治区内を843.5キロにわたって流れ、中国北方の生態安全障壁の中核を成している。同自治区はここ数年、流域の生態環境改善を強力に推進しており、これまでに累計2万3千平方キロにわたる水資源・土壌保護対策を実施し、流域の植生被覆率は平均76.2％に向上