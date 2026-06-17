お笑いタレントの玉袋筋太郎（58）が、16日放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜後11・10）に出演。自身の孫とのエピソードを披露した。番組ロケ冒頭、前日のハシゴ酒による二日酔い状態で現れ、「ちょっとどこかで“実弾”を入れとくか」と酒店で缶ビールを購入、その後、体調を取り戻し飲食店で食事を始めた玉袋。その姿にスタジオの「千鳥」ノブは「ちょっと（酒を）減らしましょう」と進言、相方の大悟も「ワシが“一緒に朝