◇W杯北中米大会1次リーグ（2026年6月16日）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の7日目が16日（日本時間17日）に行われた。“千両役者”のエースストライカーたちが複数ゴールを決めてファンを大興奮させた。前回大会準優勝のフランス（FIFAランク2位）が、1次リーグI組のセネガル（同16位）と対戦。後半21分、FWキリアン・エムバペ（27＝レアル・マドリード）がFWオリセの絶妙スルーパスを呼び込みエリア内で右足一閃。重