声優の上坂すみれが、自身のインスタグラムを更新し、チャイナ服姿のオフショットを投稿すると、ネット上で話題になっている。【写真】えちえち美ボディ強調！チャイナ服姿の上坂すみれ定期的に自撮りのオフショットを投稿しており、今回は「われらが事務所ボイスキットの開催するトークイベント！しかもロフトプラスワン！楽しい〜！自宅から持ってきたチャイナ服を、しーたむも着てくれましたうふうふ」と自宅からチャイナ