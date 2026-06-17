タレントの若槻千夏（42）が17日までに自身のインスタグラムを更新。超大物との共演を報告した。5月28日に42歳の誕生日を迎えていた若槻は「テレ朝の【若槻千夏のうるさい心理テスト】に木梨憲武さんが来てくださいました！！しかも誕生日に収録！！最高な誕生日を迎えました！！」とつづり、16日放送の自身の冠番組に木梨がゲスト出演したことを報告。スタジオでの2ショットや、収録中に誕生日プレゼントとして贈られた木梨