大阪の阪神梅田本店で24日から29日まで、「大黄金展」を初開催する。【画像】ド迫力！「大黄金展」の展示・販売品阪神百貨店として今回が初となる「大黄金展」。インフレや物価高のニュースが続く中、金の小売価格が高値で推移するなど、”金”は引き続き資産としても注目されている。会場では、総点数1000点以上の金製品が並ぶ。金量3キロを贅沢に使用した公式5号球サイズの純金製サッカーボールや400グラムの純金で精巧に