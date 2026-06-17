櫻坂46の最新シングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」が、17日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」において、自身通算14作目の1位を獲得した。【動画】幻想的！「What’s “KAZOKU”?」MV公開週間ポイントは54.9万PT（549,324PT）で、自身の「The growing up train」（2026年3月23日付、540,577PT）を上回る今年度女性アーティスト最高週間ポイント【※1】を記録した。週間50万PT超えは自身通算7作