お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が17日、MCを務める日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演。こども家庭庁が16日、子ども・子育て支援事業などに充てる予算の使い道の全てを2027年度中にホームページで公開すると発表したことについてコメントした。自治体や民間事業者に補助金や委託費を支給している事業を含む全事業が対象。こども庁によると、中央省庁が使途を全て「見える化」するのは初めて