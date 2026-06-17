筆者のりぴよが世界一愛するたまご専門店TAMAGOYA。新作フェアが始まるたびに足を運び、気付けば｢聖地｣と呼ぶようになったブランド。そんなTAMAGOYAで6月10日からスタートした｢村のコーンフェア｣を全品実食!今回はその中でも、イチオシの｢冷製盛り盛り村のコーンパスタ｣｢村のコーンブリュレパンケーキ｣｢村のコーンソフトパフェ｣の3品を中心に、その魅力をたっぷりレポートします。 筆