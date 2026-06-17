知床沖の観光船沈没事故の判決後、桂田精一被告は「多くの乗客、船員が亡くなられた。法人代表者として謝罪と償いを続けていく」とのコメントを発表。判決については「弁護人と協議の上で、今後の対応を検討する」とした。