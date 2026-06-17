元人気セクシー女優でタレントの蒼井そらが17日、Xを更新。サッカースタジアムを清掃する日本人サポーターに対する一部の批判の声に対し、反論した。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会でも、試合後にスタンドのごみを片付ける日本のサポーターが話題になっている。オランダ紙「テレグラフ」は「日本のサポーターが最高の一面を見せた」と称賛。FIFAも公式Xで「日本ファンがいつものようにオランダ戦での信じられない2−2の