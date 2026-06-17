株式会社マイナビ（東京都千代田区）は、このほど「マイナビ 2027年卒 大学生Uターン・地元就職に関する調査」を実施、その結果を発表しました。同調査によると、「地元（Uターン含む）就職を希望する」就活生は約6割となり、4年ぶりに増加したことがわかりました。では、地元就職を希望しない就活生が、「地元就職を検討」するのはどのような条件があるのでしょうか。【グラフ】地元（Uターン含む）就職を希望する割合調査は、202