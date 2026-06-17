東海地方の書道家の作品を展示する「中日書道展」が、名古屋で開かれています。会場にはおよそ1400点の作品が展示されていて、このうち「許す」という意味の「恕」の文字を書いた作品は、炭の淡い濃淡で自身の子供への寛大な心を表現しています。中日書道展は「1期」は今月21日まで、作品を入れ替えて「2期」は今月24日から28日まで開かれています。