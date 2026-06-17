標準グレードと上級グレードの違いとは？トヨタは2026年5月12日、「JPNタクシー（ジャパンタクシー）」の一部改良モデルを発売しました。今回の改良では、制動灯表示灯を全車標準装備。通常のブレーキ操作時だけでなく、運転支援システムによる制動時にもメーター内の表示灯が点灯することで、ドライバーが車両の制動状態をより把握しやすくなっています。【画像】超いいじゃん！ トヨタ「新・スライドドアワゴン」の最安＆最