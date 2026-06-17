憧れの「ドイツ車」が軽より安い!?新車の価格が高騰を続ける昨今、ホンダ「N-BOX」に代表される人気の軽自動車であっても、選択するグレードやオプションによっては200万円に迫る価格になることも珍しくありません。その一方で、中古車市場に目を向ければ、150万円以下という現実的な予算で、プレミアムブランドであるアウディを手に入れることが可能になっています。【画像】超カッコイイ！ これが“150万円以下”の高級外車