私（チカ、30代）は米農家の義両親からお米をもらう代わりに農作業や家事の手伝いなどを求められています。義両親や夫（ナオト、30代）は「嫁なら義実家を手伝って当たり前」と考えていますが、私は納得できません。しかも義父（イサム、70代）は私たち家族が住めるようにと義実家そばの土地を勝手に買ったのです。義母（クミコ、70代）は「いきなり同居は大変だろうから、近所に住んでから」と私にはうれしくない気遣いをみせます