7月1日18時30分より放送される音楽の祭典『2026 FNS歌謡祭 夏』（フジテレビ系）の、第3弾出演アーティストが発表された。 （関連：THE ALFEE、ASKA、紱永英明、近藤真彦……『2025 FNS歌謡祭』を盛り上げるベテラン勢のコラボステージ） 今回発表されたのは、ILLIT、ダイアモンド☆ユカイ、宝塚歌劇団 花組、DISH//、NiziU、M!LK、礼真琴の7組。 宝塚歌劇団 花組からは、トップスター 永久