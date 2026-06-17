山形県内では、きのうからけさにかけてクマの目撃が相次いでいます。 【写真を見る】県内で今年3件目の緊急銃猟けさ早くから複数の目撃、南陽市でクマ駆除市街地での目撃件数は去年の同じ時期の2倍に（山形） 南陽市ではけさ、クマ１頭が緊急銃猟によって駆除されました。県内で緊急銃猟が行われたのは今年に入って３件目です。 きょう午前４時ごろ、南陽市の赤湯駅近くでクマ１頭が目撃されました。クマはその後、沖郷中学