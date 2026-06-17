今年４月、岩手県大槌町で発生した山林火災は、今も地元の産業などに影響を及ぼしています。こうした中、大槌町と交流のある小国町の高校生が、復興支援に繋がる取り組みを行いました。 【写真を見る】「少しでも助けになれれば」小国町の高校生が岩手県大槌町の特産品を販売山林火災の復興支援として取り組む（山形） 「復興支援お願いしま～す」 サーモンの缶詰めに、鹿の干し肉。特産品はすべて岩手県大槌町の