＜ニチレイレディス事前情報◇17日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞国内女子ツアー第15戦が19日（金）から開催される。これに先立ち、初日の組み合わせが発表された。【連続写真】全くブレない！佐久間朱莉の“お尻主導”スイングがすごい昨季の年間女王・佐久間朱莉は昨年覇者の入谷響、今季3勝目を狙う河本結と同組。午前9時30分に1番からティオフを迎える。2週前の「ヨネックスレディ