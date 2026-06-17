勝みなみが自身のインスタグラムを更新。米国女子ツアー唯一のダブルス戦「ダウ選手権」では「今年もしぶことチームを組ませてもらいました」と記し、去年に続き渋野日向子とのチーム「HinaMina」で参戦したことを報告。「チーム組んでくれてありがとう！！！」「すっごく楽しかった〜」と振り返った。【写真】満面の笑顔でハイタッチを交わすチーム「HinaMina」（全6枚）「去年、予選落ちして悔しい思いをしてたので、今年こそは